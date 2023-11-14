Агент Кварацхелии: Хвичу раскрыл Семин, а не Слуцкий

Нукри Ревишвили, агент полузащитника «Наполи», считает ключевую роль в развитии грузинского футболиста сыграл бывший главный тренер «Локомотива»

«Впервые увидел Кварацхелию шесть-семь лет назад, когда я доигрывал в тбилисском "Динамо". Хвиче тогда было 15 лет, его только подключали в основу. И, не поверите, выпускали справа в защите.

И опорного он тоже играл. Но был таким талантливым, что и в воротах не потерялся бы (смеется).

Когда поняли, что из Хвичи получится топ-футболист? Когда он перешел в "Локомотив". Но там оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе. Упустить Хвичу — большая ошибка. Его раскрыл именно Семин, а не Слуцкий.

Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки. Слуцкий говорил, что у Хвичи нет потолка? Это и так уже всем было понятно. Прогресс, который случился у Хвичи при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьезно на что-то повлиял.

Хвича заиграл бы при любом тренере. Он был образцом поведения и профессионализма — в Казани жил на базе, не гулял, не ходил на вечеринки. Мы и сейчас полностью доверяем Хвиче. Он сам по себе скромный добрый пацан», — приводит слова Ревишвили Sport24.