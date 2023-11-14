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    Агент Кварацхелии: Хвичу раскрыл Семин, а не Слуцкий

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    Нукри Ревишвили, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, считает ключевую роль в развитии грузинского футболиста сыграл бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Впервые увидел Кварацхелию шесть-семь лет назад, когда я доигрывал в тбилисском "Динамо". Хвиче тогда было 15 лет, его только подключали в основу. И, не поверите, выпускали справа в защите.

    И опорного он тоже играл. Но был таким талантливым, что и в воротах не потерялся бы (смеется).

    Когда поняли, что из Хвичи получится топ-футболист? Когда он перешел в "Локомотив". Но там оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе. Упустить Хвичу — большая ошибка. Его раскрыл именно Семин, а не Слуцкий.

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    • Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки. Слуцкий говорил, что у Хвичи нет потолка? Это и так уже всем было понятно. Прогресс, который случился у Хвичи при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьезно на что-то повлиял.

    Хвича заиграл бы при любом тренере. Он был образцом поведения и профессионализма — в Казани жил на базе, не гулял, не ходил на вечеринки. Мы и сейчас полностью доверяем Хвиче. Он сам по себе скромный добрый пацан», — приводит слова Ревишвили Sport24.

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