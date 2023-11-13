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    Чернов рассказал о причинах большого количества пропущенных голов «Ростова» в нынешнем сезоне

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    Защитник «Ростова» Евгений Чернов заявил, что большое количество пропущенных голов команды связано с неудачным стартом сезона в РПЛ.

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    «С чем связано большое количество пропущенных мячей? Неудачное начало сезона. Всё что можно, залетало в наши ворота: с острых углов, с разных позиций. В прошлом сезоне немного везло: нам не забивали явные голы, где-то мы всё выносили.

    Теперь вот такой баланс — нам всё залетало в начале сезона. Это было в начале сезона. Но потом за счёт работы, профессионального отношения и стараний удалось изменить ситуацию. Думаю, у нас получается.

    Любой обычный гол — следствие каких-то ошибок, неудачной игры в обороне. Конечно, если команда много пропускает, надо признать: мы плохо играли в обороне в начале сезона. Но потом слава богу удалось стабилизовать ситуацию. Работаем, чтобы стать лучше», — сказал Чернов Чемпионату.

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    • После 15-и туров «Ростов» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. За этот период команда пропустила 27 голов — это худших результат в лиге.

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