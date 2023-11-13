Чернов рассказал о причинах большого количества пропущенных голов «Ростова» в нынешнем сезоне

Защитникзаявил, что большое количество пропущенных голов команды связано с неудачным стартом сезона в РПЛ.

«С чем связано большое количество пропущенных мячей? Неудачное начало сезона. Всё что можно, залетало в наши ворота: с острых углов, с разных позиций. В прошлом сезоне немного везло: нам не забивали явные голы, где-то мы всё выносили.

Теперь вот такой баланс — нам всё залетало в начале сезона. Это было в начале сезона. Но потом за счёт работы, профессионального отношения и стараний удалось изменить ситуацию. Думаю, у нас получается.

Любой обычный гол — следствие каких-то ошибок, неудачной игры в обороне. Конечно, если команда много пропускает, надо признать: мы плохо играли в обороне в начале сезона. Но потом слава богу удалось стабилизовать ситуацию. Работаем, чтобы стать лучше», — сказал Чернов Чемпионату.

После 15-и туров «Ростов» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. За этот период команда пропустила 27 голов — это худших результат в лиге.