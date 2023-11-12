«Ренн» — «Лион»: счет матча 0:1(0:0), обзор голов

Завершилась встреча 12-го тура французской Лиги.победил на выездесо счетом 1:0. Это первая победа «ткачей» при главном тренере

Уже на пятой минуте правый защитник хозяев Гела Дуэ был изгнан с поля за грубый фол. После этого «Лион» полностью доминировал в матче.

Но забить смог лишь на 67-й минуте. Гол на счету центрального защитника Джека О'Брайана, замкнувшего навес Тино Кадевере.

Больше забитых голов в матче зрители не увидели.

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — Лион 0:1 Гол: 0:1 Jake O'Brien (67') Ренн: Стив Манданда, Гела Дуэ, Кристофер Ву (Амин Гуири, 85'), Артур Теате, Адриен Трюффер (Жануэль Белосьян, 46'), Людовик Блас (Дезире Дуэ, 73'), Бенжамен Буриго, Неманья Матич, Энцо Ле Фе, Мартен Терье (Батист Сантамария, 46'), Ибрахим Салах (Арно Калимуэндо, 46') Лион: Антони Лопеш, Николас Тальяфико, Синали Дьоманде, Саэль Кумбеди, Мама Бальде (Тино Кадевере, 64'), Корентин Толиссо (Деян Ловрен, 90'), Максанс Какере, Райан Шерки (Жеффиньо, 64'), Ernest Nuamah (Mahamadou Diawara, 77'), Skelly Alvero (Александр Ляказетт, 46'), Jake O'Brien Предупреждения: Ибрахим Салах (45'), Неманья Матич (75'), Артур Теате (75'), Николас Тальяфико (79'), Fabio Grosso (90 + 1') Удаление: Гела Дуэ (5')

Даже после победы «Лион» остался на последнем месте с 7 очками. У «Ренна» на пять больше, он идет в середине таблицы.