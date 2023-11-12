ОконченЧелси — Манчестер Сити 4:4Онлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рис Джеймс и Николас Джексон«Челси» — «Манчестер Сити» 4:4. Онлайн
  • 21:34
    • «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в безумном матче
  • 21:29
    • «Спартак» минимально переиграл «Ростов»
  • 20:58
    • «Рубин» разобрался с «Сочи»
  • 20:19
    • Дубль Левандовского принес «Барселоне» победу в матче с «Алавесом»
  • 19:36
    • В динамовском дерби сильнее были москвичи
    Все новости спорта

    «Лион» одержал первую победу в чемпионате Франции

    «Ренн» — «Лион»: счет матча 0:1(0:0), обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ренн Лион
    Завершилась встреча 12-го тура французской Лиги. «Лион» победил на выезде «Ренн» со счетом 1:0. Это первая победа «ткачей» при главном тренере Фабио Гроссо.

    Тренер «ткачей» Фабио Гроссо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тренер «ткачей» Фабио Гроссо

    Уже на пятой минуте правый защитник хозяев Гела Дуэ был изгнан с поля за грубый фол. После этого «Лион» полностью доминировал в матче.

    Но забить смог лишь на 67-й минуте. Гол на счету центрального защитника Джека О'Брайана, замкнувшего навес Тино Кадевере.

    Больше забитых голов в матче зрители не увидели.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Лион 0:1
    Гол: 0:1 Jake O'Brien (67') Ренн: Стив Манданда, Гела Дуэ, Кристофер Ву (Амин Гуири, 85'), Артур Теате, Адриен Трюффер (Жануэль Белосьян, 46'), Людовик Блас (Дезире Дуэ, 73'), Бенжамен Буриго, Неманья Матич, Энцо Ле Фе, Мартен Терье (Батист Сантамария, 46'), Ибрахим Салах (Арно Калимуэндо, 46') Лион: Антони Лопеш, Николас Тальяфико, Синали Дьоманде, Саэль Кумбеди, Мама Бальде (Тино Кадевере, 64'), Корентин Толиссо (Деян Ловрен, 90'), Максанс Какере, Райан Шерки (Жеффиньо, 64'), Ernest Nuamah (Mahamadou Diawara, 77'), Skelly Alvero (Александр Ляказетт, 46'), Jake O'Brien Предупреждения: Ибрахим Салах (45'), Неманья Матич (75'), Артур Теате (75'), Николас Тальяфико (79'), Fabio Grosso (90 + 1') Удаление: Гела Дуэ (5')

    Даже после победы «Лион» остался на последнем месте с 7 очками. У «Ренна» на пять больше, он идет в середине таблицы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизится ли Косово к Израилю?
  • Косово — Израиль. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Остановит ли «Вильярреал» после смены тренера «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Прервется ли победная серия «Интера»?
  • «Интер» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.05
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Косово — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Интер — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ресистенсия — Гуарани Асунсьон
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры