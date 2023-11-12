«Пари НН» — «Балтика»: счет матча 0:0

Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич Фото: globallookpress.com
Встреча состоялась в Нижнем Новгороде. Главным арбитром матча был Сергей Чебан.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Пари НН — Балтика 0:0
Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Эдгар Севикян, Зе Турбо, Kukharchuk I. Балтика: Максим Бориско, Иван Остойич, Натан Гассама, Никола Радмановац, Гильермо Сото, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Кристиян Бистрович, Александр Осипов, Тамерлан Мусаев, Гедеон Гузина Предупреждения: Максим Кузьмин (29'), Кирилл Маляров (69'), Александр Трошечкин (73')
«Пари НН» набрал 21 очко и занимает восьмое место в таблице РПЛ.
«Балтика» (12) находится на 15-й строчке.