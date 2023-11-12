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    «Пари НН» сыграл вничью с «Балтикой»

    «Пари НН» — «Балтика»: счет матча 0:0

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    В 15-м туре чемпионата России «Пари НН» принимал «Балтику». Команды сыграли вничью 0:0.

    Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич
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    Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич

    Встреча состоялась в Нижнем Новгороде. Главным арбитром матча был Сергей Чебан.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Балтика 0:0
    Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Эдгар Севикян, Зе Турбо, Kukharchuk I. Балтика: Максим Бориско, Иван Остойич, Натан Гассама, Никола Радмановац, Гильермо Сото, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Кристиян Бистрович, Александр Осипов, Тамерлан Мусаев, Гедеон Гузина Предупреждения: Максим Кузьмин (29'), Кирилл Маляров (69'), Александр Трошечкин (73')

    «Пари НН» набрал 21 очко и занимает восьмое место в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Балтика» (12) находится на 15-й строчке.

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