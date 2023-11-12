«Монца» — «Торино»: счет матча 1:1, обзор голов

На гол Ивана Илича хозяева ответили точным ударом Андреа Колпани.
Футбол. Италия. Серия А
Монца — Торино 1:1
Голы: 0:1 Иван Илич (55'), 1:1 Андреа Кольпани (65') Монца: Микеле Ди Грегорио, Лука Кальдирола, Андреа Карбони, Гиоргос Кирьякопулос, Варрен Бондо (Дани Мота, 58'), Роберто Гальярдини, Андреа Кольпани (Валентин Карбони, 81'), Маттео Пессина, Патрик Чиурриа (Самуэле Биринделли, 58'), Лоренцо Коломбо, Danilo D`Ambrosio (Педру Перейра, 90') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Рауль Белланова, Рикардо Родригес (Давид Зима, 72'), Алессандро Буонджорно, Валентин Лацаро, Никола Влашич, Иван Илич, Кароль Линетти (Гвидас Гинейтис, 34'), Адриен Тамез (Мергим Войвода, 86'), Дуван Сапата, Антонио Санабрия (Неманья Радоньич, 86') Предупреждения: Гвидас Гинейтис (67'), Гиоргос Кирьякопулос (68'), Валентин Карбони (89'), Неманья Радоньич (90 + 4'), Ivan Juric (90 + 5')
После этого матча «Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице, «Монца» — на девятой строчке.