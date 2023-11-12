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    «Динамо» одержало уверенную победу над «Оренбургом»

    «Динамо» Москва — «Оренбург»: счет матча 2:0 (0:0)

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    Московское «Динамо» выиграло у «Оренбурга» со счетом 2:0 в матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

    Нападающий хозяев Константин Тюкавин
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    Нападающий хозяев Константин Тюкавин

    Первый тайм получился безголевым, несмотря на то, что преимущество «бело-голубых» было просто подавляющим.

    Лишь на 59-й минуте Константину Тюкавину удалось открыть счет в матче. Для главной ударной силы «Динамо» это шестой гол в чемпионате.

    Спустя восемь минут отличился мексиканский хавбек Луис Чавес. Он забивает уже второй матч подряд.

    После двух голов «Динамо» успокоилось и спокойно довело матч до победы.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Оренбург 2:0
    Голы: 1:0 Константин Тюкавин (59'), 2:0 Chavez L. (67') Динамо: Игорь Лещук, Станислав Бессмертный, Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Дмитрий Скопинцев, Муми Нгамал, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Chavez L., Bitelo Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Михаил Сиваков, Матиас Перес, Лео Гогличидз, Ренато Гойкович, Лукас Вера, Химми Марин, Дмитрий Воробьёв, Florentin G., Obukhov V. Предупреждения: Chavez L. (55'), Ренато Гойкович (73')

    После 15-ти туров «Динамо» занимает третье место с 25 очками. «Оренбург» продолжает идти в зоне стыков с 13 баллами.

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