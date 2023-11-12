«Динамо» Москва — «Оренбург»: счет матча 2:0 (0:0)

Московскоевыиграло усо счетом 2:0 в матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

Первый тайм получился безголевым, несмотря на то, что преимущество «бело-голубых» было просто подавляющим.

Лишь на 59-й минуте Константину Тюкавину удалось открыть счет в матче. Для главной ударной силы «Динамо» это шестой гол в чемпионате.

Спустя восемь минут отличился мексиканский хавбек Луис Чавес. Он забивает уже второй матч подряд.

После двух голов «Динамо» успокоилось и спокойно довело матч до победы.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Оренбург 2:0 Голы: 1:0 Константин Тюкавин (59'), 2:0 Chavez L. (67') Динамо: Игорь Лещук, Станислав Бессмертный, Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Дмитрий Скопинцев, Муми Нгамал, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Chavez L., Bitelo Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Михаил Сиваков, Матиас Перес, Лео Гогличидз, Ренато Гойкович, Лукас Вера, Химми Марин, Дмитрий Воробьёв, Florentin G., Obukhov V. Предупреждения: Chavez L. (55'), Ренато Гойкович (73')

После 15-ти туров «Динамо» занимает третье место с 25 очками. «Оренбург» продолжает идти в зоне стыков с 13 баллами.