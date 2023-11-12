Тедеско объявил состав сборной Бельгии на матч отбора Евро-2024

В списке значится 25 фамилий:
Вратари: Коэн Кастельс («Вольфсбург», Германия), Томас Камински («Лутон Таун», Англия), Матс Селс («Страсбург», Франция).
Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм», Англия), Ян Вертонген («Андерлехт», Бельгия), Амин Аль-Дахиль («Бёрнли», Англия), Зено Дебаст («Андерлехт», Бельгия), Ваут Фас («Лестер», Англия), Артур Теате («Ренн», Франция), Зиньо Ванхёсден («Стандард», Бельгия).
Полузащитники: Юри Тилеманс («Астон Вилла», Англия), Жоан Бакайоко (ПСВ, Нидерланды), Оливье Деман («Вердер», Германия), Орель Мангала («Ноттингем Форрест», Англия), Амаду Онана («Эвертон», Англия), Артур Вермерен («Антверпен», Бельгия), Астер Вранкс («Вольфсбург», Германия).
Нападающие: Янник Карраско («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Жереми Доку («Манчестер Сити», Англия), Миши Батшуайи («Фенербахче», Турция), Ромелу Лукаку («Рома», Италия), Доди Лукебакио («Севилья», Испания), Леандро Троссард («Арсенал», Англия), Алексис Салемакерс («Болонья», Италия).