Абаскаль: Никогда не видел, чтобы один человек тренировал сборную и клуб

Главный тренер московского «Спартака»удивлен тем, чтоодновременно возглавляет «Ростов» и сборную России.

«Я никогда не видел, когда тренер клуба тренировал и сборную. Ребята перед игрой прекрасно общались и между собой, и с игроками "Ростова". Не вижу ничего такого, недомотивации.Были определённые моменты, которые мы не реализовали. Но, тем не менее, ребята прогрессируют», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Сегодня, 12 ноября, завершилась встреча между «Спартаком» и «Ростову». Победу в ней одержал московский клуб со счетом 2:1. После первого круга «красно-белые» на шестом месте, «Ростов» занимает 11-ю позицию.