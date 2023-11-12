ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги чемпионовВремя перемен. Почему новый формат Лиги чемпионов — это хорошо
  • 21:34
    • «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в безумном матче
  • 21:29
    • «Спартак» минимально переиграл «Ростов»
  • 20:58
    • «Рубин» разобрался с «Сочи»
  • 20:19
    • Дубль Левандовского принес «Барселоне» победу в матче с «Алавесом»
  • 19:36
    • В динамовском дерби сильнее были москвичи
    Все новости спорта

    Абаскаль: Никогда не видел, чтобы один человек тренировал сборную и клуб

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Ростов
    Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль удивлен тем, что Валерий Карпин одновременно возглавляет «Ростов» и сборную России.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Я никогда не видел, когда тренер клуба тренировал и сборную. Ребята перед игрой прекрасно общались и между собой, и с игроками "Ростова". Не вижу ничего такого, недомотивации.Были определённые моменты, которые мы не реализовали. Но, тем не менее, ребята прогрессируют», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

    Сегодня, 12 ноября, завершилась встреча между «Спартаком» и «Ростову». Победу в ней одержал московский клуб со счетом 2:1. После первого круга «красно-белые» на шестом месте, «Ростов» занимает 11-ю позицию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Рублеву на Итоговом турнире?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Приблизится ли Косово к Израилю?
  • Косово — Израиль. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Остановит ли «Вильярреал» после смены тренера «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.05
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Косово — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Интер — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Институто Кордоба — Барракас Централь
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ресистенсия — Гуарани Асунсьон
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры