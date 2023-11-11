Ташуев: Триллер — гол за 30 секунд до конца, было весело

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура РПЛ с(1:1).

«Доволен больше вторым таймом. Мы в первом тайме 15 минут неправильно играли. Мы говорили ребятам, что ЦСКА опасен в первые 15–20 минут. Свежие, хорошие скорости, исполнители, изматывают борьбой. Мы, к сожалению, проиграли единоборства, пропустили гол.

Потом моменты были, мог забить головой Марков. В перерыве внесли коррективы, поговорили с ребятами, во втором тайме имели большое преимущество, практически не выпускали соперника со своей половины поля. Были моменты, давление, поле сложное. Вовремя вышел Максимов, влево сдвинули Аппаева, эта задумка сработала, Аппаев забил. Триллер — гол за 30 секунд до конца, было весело.

Как изменил игру в перерыве? Стали более агрессивными в плане отбора мяча, усилили прессинг. Центральный хавбек в первом тайме начал немного разбрасываться, Ираклий Квеквескири был как бы один в центральной зоне, подборы проигрывали, не вязалась игра, больше по флангам. Указали Славе Якимову, чтобы он вернулся на позицию, а то он стал бегать по всему полю. Объять необъятное нельзя, нужно правильно играть», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. «Факел» (19) идет на 10-й строчке.