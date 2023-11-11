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    «Локомотив» одержал волевую победу над «Ахматом»

    «Локомотив» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Локомотив» на своем поле обыграл «Ахмат» (2:1) в матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

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    Первый гол «Ахмат» забил на 66-й минуте встречи. Арбитр поставил пенальти в ворота «Локомотива». Нападающий грозненской команды Мохамед Конате реализовал одиннадцатиметровый удар.

    На 79-й минуте «Локомотив» все-таки сравнял счет. Нападающий команды Максим Глушенков точным ударом установил равновесие в счете.

    Спустя всего 2 минуты «железнодорожники» и вовсе вышли вперед. Нападающий команды Тимур Сулейманов принес победу для своей команды — 2:1.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Ахмат 2:1
    Голы: : (46'), 0:1 Мохамед Конате (пенальти) (66'), 1:1 Максим Глушенков (79'), 2:1 Тимур Сулейманов (81') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Марио Митай, Наир Тикнизян, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Артём Дзюба Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Ясмин Челикович, Андрей Семёнов, Евгений Харин, Антон Швец, Владимир Ильин, Мохамед Конате, Camilo, Daniel Junior Предупреждения: Антон Швец (4'), Владимир Ильин (30'), Наир Тикнизян (34'), Daniel Junior (34'), Артём Дзюба (68'), Марио Митай (72'), Иван Олейников (74'), Наир Тикнизян (90')

    После этого матча «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Ахмат» — на 14-й позиции (12 очков).

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