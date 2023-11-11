Федотов: Потеряли концентрацию, потеряли игрока в штрафной

Главный тренер московскоговысказался о результате матча 15-го тура РПЛ с воронежским(1:1).

«Почему не удалось удержать победный счёт? Потеряли концентрацию, потеряли игрока в штрафной. Пропустили гол. Дали сделать доставку мяча, там всё было просто, не было лишних, надо было доиграть с футболистом. ЦСКА вновь в концовке упускает победный счёт, есть в этом тенденцию? Понятно, что причина в чём‑то кроется. Наверное, дело в недостаточно длинной скамейке, нужно было, возможно, усилить среднюю линию, зацепиться больше за мяч, его контролировать. Более уверенно выходить в атаки и доводить их до финальной стадии.

Во втором тайме играли строго по счёту? Да, играли по счёту, не хватило более комбинационной игры, чтобы заставить соперника подвигаться без мяча, добиться логического завершения комбинаций во втором тайме», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. «Факел» (19) идет на 10-й строчке.