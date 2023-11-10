«Факел» переедет на новый стадион летом следующего года

Губернатор Воронежской областисообщил последние новости о строящемся стадионе для

«На днях футбольное поле на стадионе "Факел" оснастили системой подогрева. По всей площадке уложили 37 километров труб под газоном. Это поможет команде играть на качественном поле в течение всего года. Благодаря этому команда сможет тренироваться интенсивнее, раньше начинать и позже заканчивать спортивный сезон.

На футбольном поле будет искусственный газон последнего поколения. Он отличается более высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивает естественный перекат мяча и реакцию на скорость игры.

Что касается сроков сдачи арены. Совсем недавно провёл совещание с белорусскими строителями. Приняли решение сдать стадион "Факел" к 1 июня 2024 года. Поэтому наши "огнеопасные" должны начать футбольный сезон на новой домашней арене. Но текущий чемпионат доиграем на ЦСП.

Когда мы закончим все работы на стадионе "Факел", сразу начнётся реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. Постараемся провести её как можно скорее», — написал Гусев в своём телеграм-канале.

Напомним, что стадион «Центральный», где проводит сейчас матчи воронежский «Факел» был возведен в 1930 году и давно морально устарел.

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После 14-ти туров «Факел» располагается на десятом месте с 18 очками. В прошлом сезоне команда была на 14-м месте и спаслась от вылета в стыковых матчах.