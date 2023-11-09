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    Определились шесть участников 1/8 финала Лиги чемпионов

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    По итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов определились шесть участников плей‑офф турнира.

    Определились шесть участников 1/8 финала Лиги чемпионов
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    Определились шесть участников 1/8 финала Лиги чемпионов

    В 1/8 финала уже точно сыграют «Бавария», «Реал», «Реал Сосьедад», «Интер», «Манчестер Сити» и «Лейпциг».

    Список команд, которые продолжают борьбу за путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов и уже точно гарантировали себе попадание в плей‑офф Лиги Европы формируют «Арсенал», «Наполи», «Атлетико», «Барселона» и «Порту».

    Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 пройдет 28 и 29 ноября, заключительный тур — 12 и 13 декабря.

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