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    Президент «Урала»: Мы бы очень хотели бы сыграть со сборной России, всегда пожалуйста

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    Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, готова ли команда провести товарищеский со сборной России.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Урал всегда готов! Мы за любой кипишь, кроме голодовки. Мы бы очень хотели бы сыграть, всегда пожалуйста. Самое главное, будет ли полезно сборной играть с клубами? Хотя иногда бывает, что клубы сильнее, чем сборные. Я думаю, что если сборная где-нибудь на периферии сыграет с "Зенитом" или со "Спартаком", то это было бы интересно. Я только "за". Важно, чтобы это было полезно сборной.

    Не вызван Помазун? Есть тренерский штаб, который решает, кто им нужен. Тренера сборной выбирают [игроков]. Тут только в одном вопрос, что футболисты, которые вызывались в сборную, должны работать еще в два раза лучше, чтобы их вызывали снова. Значит тренера не увидели в них чего-то такого, чтобы они получили новый шанс сыграть в сборной. Это прерогатива главного тренера, и правильно, кого он видит и хочет, того и должны вызывать. Это должны быть сильнейшие», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днем».

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