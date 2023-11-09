Президент «Урала»: Мы бы очень хотели бы сыграть со сборной России, всегда пожалуйста

«Урал всегда готов! Мы за любой кипишь, кроме голодовки. Мы бы очень хотели бы сыграть, всегда пожалуйста. Самое главное, будет ли полезно сборной играть с клубами? Хотя иногда бывает, что клубы сильнее, чем сборные. Я думаю, что если сборная где-нибудь на периферии сыграет с "Зенитом" или со "Спартаком", то это было бы интересно. Я только "за". Важно, чтобы это было полезно сборной.
Не вызван Помазун? Есть тренерский штаб, который решает, кто им нужен. Тренера сборной выбирают [игроков]. Тут только в одном вопрос, что футболисты, которые вызывались в сборную, должны работать еще в два раза лучше, чтобы их вызывали снова. Значит тренера не увидели в них чего-то такого, чтобы они получили новый шанс сыграть в сборной. Это прерогатива главного тренера, и правильно, кого он видит и хочет, того и должны вызывать. Это должны быть сильнейшие», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днем».