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    Фирмино о взаимоотношениях Салаха и Мане: Я воочию видел взгляды и недовольство, один злился на другого

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    Бывший форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который сейчас выступает за «Аль-Ахли» рассказал о напряженных отношениях между экс-партнерами по команде Мохамедом Салахом и Садио Мане.

    Роберто Фирмино, Мохамед Салах и Садио Мане
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    Роберто Фирмино, Мохамед Салах и Садио Мане

    «Я был там, на поле, прямо посреди них. Я воочию видел взгляды, гримасы, язык тела, недовольство, когда один злился на другого. Я чувствовал это.

    Я был связующим звеном между ними в нашей атакующей игре и пожарным в эти моменты», — приводит слова Фирмино ESPN.

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    • Напомним, что летом 2023 года бразилец перешел в «Аль-Ахли» на правах свободного агента, а Садио Мане после «Ливерпуля» оказался в «Баварии», но летом этого года перешел в «Аль-Наср».

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