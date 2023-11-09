Фирмино о взаимоотношениях Салаха и Мане: Я воочию видел взгляды и недовольство, один злился на другого

Бывший форвард, который сейчас выступает зарассказал о напряженных отношениях между экс-партнерами по команде

«Я был там, на поле, прямо посреди них. Я воочию видел взгляды, гримасы, язык тела, недовольство, когда один злился на другого. Я чувствовал это.

Я был связующим звеном между ними в нашей атакующей игре и пожарным в эти моменты», — приводит слова Фирмино ESPN.

Напомним, что летом 2023 года бразилец перешел в «Аль-Ахли» на правах свободного агента, а Садио Мане после «Ливерпуля» оказался в «Баварии», но летом этого года перешел в «Аль-Наср».