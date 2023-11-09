«Арсенал» — «Севилья»: счет матча 2:0, обзор голов

Букайо Сака Фото: globallookpress.com
Точными ударами в данном противостоянии отметились Леандро Троссард и Букайо Сака.
Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Арсенал Лондон — Севилья 2:0
Голы: 1:0 Леандро Троссард (29'), 2:0 Букайо Сака (64') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Такэхиро Томиясу (Александр Зинченко, 46'), Кай Хаверц, Жоржиньо (Мохамед Эль-Ненни, 90'), Деклан Райс, Букайо Сака (Якуб Кивёр, 85'), Леандро Троссард (Фабиу Виейра, 81'), Габриэл Мартинелли (Рейсс Нелсон, 81') Севилья: Марко Дмитрович, Адрия Хинер (Танги Ньянзу, 76'), Кике Салас (Лукас Окампос, 76'), Луак Баде, Хуанлу, Джибриль Соу (Иван Ракитич, 65'), Эрик Ламела, Фернандо, Жоан Жордан (Бубакари Сумаре, 65'), Неманья Гудель, Юссеф Эн-Несири Предупреждения: Бубакари Сумаре (66'), Juanlu Sanchez (72'), Лукас Окампос (77'), Александр Зинченко (82'), Деклан Райс (85')
Таким образом, «Арсенал» набрал 9 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице группы В. У «Севильи» два пункта и последняя строчка.