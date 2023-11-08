Тренер «Шахтера»: Такой результат выглядит очень сладким для нас

Главный тренерподелился эмоциями после победы над(1:0).

«Вам нужно верить и действовать, чтобы добыть такой результат. Мы анализировали наш первый матч против "Барселоны" и их матчи после этого.

Футболисты сыграли феноменально. Мы могли забить еще больше. Моя команда сыграла безупречно.

Такой результат выглядит очень сладким для нас — для меня и для всех работников клуба. Горжусь не только Судаковым и Крыськивым, сыгравшим фантастический матч, но и всей командой», — приводит слова Пушича Tribuna.com.

«Барселона» с 9 очками продолжает лидировать в группе H. «Шахтер» (6 очков) остается третьим в квартете.