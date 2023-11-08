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    Тренер «Шахтера»: Такой результат выглядит очень сладким для нас

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    Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич поделился эмоциями после победы над «Барселоной» (1:0).

    Марино Пушич
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    Марино Пушич

    «Вам нужно верить и действовать, чтобы добыть такой результат. Мы анализировали наш первый матч против "Барселоны" и их матчи после этого.

    Футболисты сыграли феноменально. Мы могли забить еще больше. Моя команда сыграла безупречно.

    Такой результат выглядит очень сладким для нас — для меня и для всех работников клуба. Горжусь не только Судаковым и Крыськивым, сыгравшим фантастический матч, но и всей командой», — приводит слова Пушича Tribuna.com.

    «Барселона» с 9 очками продолжает лидировать в группе H. «Шахтер» (6 очков) остается третьим в квартете.

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