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    Литвинов о неудачах «Сочи»: Стараемся находить ту игру, которая нам нужна

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    Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов назвал причины неудачной игры команды в нынешнем сезоне РПЛ.

    Вячеслав Литвинов
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    Вячеслав Литвинов

    «Команда сейчас находится внизу, мы уже много матчей показываем хорошую игру начиная с "Урала" (4:1), в игре с "Нижним Новгородом" (0:1) где-то не повезло, победили "Факел" (2:0). Стараемся находить ту игру, которая нам нужна, выходим, бьемся, в матче с "Динамо" первые минут 30 мы должны были выигрывать и спокойно продолжать встречу, завершать ее.

    Но получилось так, что мы забили, пропустили, потом не реализовали пенальти, возможно, это повлияло, пропустили два мяча. Где-то уже было заметно, что пошел нерв, начали опускать руки, но потихоньку собрались и забили еще два гола, могли забить четвертый и победить.

    Прямо такого что-то не изменилось в команде. Просто все работают, пашут, мы стараемся смотреть, изучать, улучшать какие-то моменты. Получается, что сейчас выходим, бьемся по максимуму, потому что каждый из нас понимает, где мы находимся, это не наше место.

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    • Да, может, мы начали не великолепно, но старались, сейчас уже нашли свою игру, показываем интересную игру. Не сидим в обороне, стараемся играть высоко, в матче с "Динамо" мы это продемонстрировали, как и с "Уралом" и "Нижним Новгородом". Я думаю, что мы на правильном пути, самое главное, что все понимаем ситуацию, пытаемся из нее выйти», — сказал Литвинов ТАСС.

    После 14-и туров «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. Команда отстает от спасительной 12-й позиции на 6 баллов.

    В следующем матче «Сочи» сыграет 12-го ноября с «Рубином». Начало встречи — в 19:00 мск.

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