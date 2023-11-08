Литвинов о неудачах «Сочи»: Стараемся находить ту игру, которая нам нужна

Защитникназвал причины неудачной игры команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Команда сейчас находится внизу, мы уже много матчей показываем хорошую игру начиная с "Урала" (4:1), в игре с "Нижним Новгородом" (0:1) где-то не повезло, победили "Факел" (2:0). Стараемся находить ту игру, которая нам нужна, выходим, бьемся, в матче с "Динамо" первые минут 30 мы должны были выигрывать и спокойно продолжать встречу, завершать ее.

Но получилось так, что мы забили, пропустили, потом не реализовали пенальти, возможно, это повлияло, пропустили два мяча. Где-то уже было заметно, что пошел нерв, начали опускать руки, но потихоньку собрались и забили еще два гола, могли забить четвертый и победить.

Прямо такого что-то не изменилось в команде. Просто все работают, пашут, мы стараемся смотреть, изучать, улучшать какие-то моменты. Получается, что сейчас выходим, бьемся по максимуму, потому что каждый из нас понимает, где мы находимся, это не наше место.

Да, может, мы начали не великолепно, но старались, сейчас уже нашли свою игру, показываем интересную игру. Не сидим в обороне, стараемся играть высоко, в матче с "Динамо" мы это продемонстрировали, как и с "Уралом" и "Нижним Новгородом". Я думаю, что мы на правильном пути, самое главное, что все понимаем ситуацию, пытаемся из нее выйти», — сказал Литвинов ТАСС.

После 14-и туров «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. Команда отстает от спасительной 12-й позиции на 6 баллов.

В следующем матче «Сочи» сыграет 12-го ноября с «Рубином». Начало встречи — в 19:00 мск.