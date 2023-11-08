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    «РБ Лейпциг» победил «Црвену Звезду» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

    «Црвена Звезда» — «РБ Лейцпиг»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» обыграл «Црвену Звезду» со счетом 2:1.

    «РБ Лейцпиг»
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    «РБ Лейцпиг»

    За гостей отличились Хави Симонс и Лои Опенда, а единственным голом хозяев стал автогол Бенжамина Хенрикса.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Црвена Звезда — РБ Лейпциг 1:2
    Голы: 0:1 Ксави Симонс (8'), 0:2 Луа Опенда (77'), 1:2 Бенджамин Хенрихс (автогол) (81') Црвена Звезда: Омри Глазер, Нассер Джига, Александар Драгович, Милан Родич (Александар Катай, 85'), Срджан Мияйлович (Коста Неделькович, 46'), Гелор Канга, Хван Ин Бём, Мирко Иванич (Петер Оладейи Олайинка, 70'), Осман Букари, Владимир Лучич (Йован Миятович, 78'), Жан-Филипп Крассо (Шериф Ндиайе, 46') РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Кастелло Люкеба, Мохамед Симакан, Бенджамин Хенрихс, Эмиль Форсберг (Кристоф Баумгартнер, 70'), Амаду Айдара (Николас Зайвальд, 83'), Ксавер Шлагер (Кевин Кампль, 84'), Ксави Симонс (Фабиу Карвалью, 75'), Давид Раум, Беньямин Шешко (Лукас Клостерман, 70'), Луа Опенда Предупреждения: Срджан Мияйлович (6'), Жан-Филипп Крассо (28'), Мохамед Симакан (49'), Мирко Иванич (52'), Кастелло Люкеба (56'), Бенджамин Хенрихс (59'), Владимир Лучич (73'), Петер Оладейи Олайинка (90 + 4')

    Благодаря этой победе «РБ Лейпциг» квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов, набрав девять очков. «Црвена Звезда» (1) находится на третьей позиции.

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