Аршавин после поездки в Лондон: Хотелось бы сказать что-то про «загнивающий Запад», но это не так

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала»поделился впечатлениями от недавней поездки в Лондон.

«Меня многие спрашивали: "Как Лондон?" Хотелось бы ответить что-то про "загнивающий Запад", но это не так. Лондон остается всегда таким, какой есть. Он всегда хорош — что 20 лет назад, что сейчас.

Я посетил два мюзикла, матч "Тоттенхэма". Пришлось проехаться с их болельщиками на электричке две остановки. Напомнило, как уезжал с папой на трамвае со стадиона "Киров", — в него было невозможно втиснуться.

Ностальгии не было. Вообще мне не нравилось жить в Лондоне. Только к концу чувствовал себя комфортно. Но мне и моим детям очень нравится туда приезжать.

Я вспоминал моменты, когда Татьяна была маленькая. Оказывается, она все помнит. Дочка может ездить в Лондон только со мной, так как ее виза привязана ко мне.

Когда гуляли, видели поток израильтян с флагами, в другой части города были мусульмане. В этом городе все вперемешку, он этим и славен», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Аршавин с 2009 по 2013 год выступал за лондонский «Арсенал».