ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндж Постекоглу«Мы такие, какие есть, приятель». Почему «Тоттенхэм» стал сильнее после разгрома от «Челси»
    Все новости спорта

    Аршавин после поездки в Лондон: Хотелось бы сказать что-то про «загнивающий Запад», но это не так

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Арсенал Тоттенхэм АПЛ Футбол Англии
    Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от недавней поездки в Лондон.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «Меня многие спрашивали: "Как Лондон?" Хотелось бы ответить что-то про "загнивающий Запад", но это не так. Лондон остается всегда таким, какой есть. Он всегда хорош — что 20 лет назад, что сейчас.

    Я посетил два мюзикла, матч "Тоттенхэма". Пришлось проехаться с их болельщиками на электричке две остановки. Напомнило, как уезжал с папой на трамвае со стадиона "Киров", — в него было невозможно втиснуться.

  • Аршавин предложил провести матчи сборной России с командами РПЛ
  • Читайте по теме

    • Ностальгии не было. Вообще мне не нравилось жить в Лондоне. Только к концу чувствовал себя комфортно. Но мне и моим детям очень нравится туда приезжать.

    Я вспоминал моменты, когда Татьяна была маленькая. Оказывается, она все помнит. Дочка может ездить в Лондон только со мной, так как ее виза привязана ко мне.

    Когда гуляли, видели поток израильтян с флагами, в другой части города были мусульмане. В этом городе все вперемешку, он этим и славен», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Аршавин с 2009 по 2013 год выступал за лондонский «Арсенал».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пошатнет ли «Севилья» лидерство «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Забьет ли «Бенфика» свой первый гол в этой ЛЧ?
  • «Реал Сосьедад» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли «Бавария» и «Галатасарай» забить друг другу?
  • «Бавария» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серветт — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Заря — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры