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    «Рубин» в гостях победил «Урал» в 14-м туре РПЛ

    «Урал» — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор голов

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    В 14-м туре РПЛ «Рубин» на выезде победил «Урал» со счетом 1:0. Встреча состоялась в Екатеринбурге.

    Вратарь «Урала» Илья Помазун
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    Вратарь «Урала» Илья Помазун

    Единственный гол на 60-й минуте забил хавбек Валентин Вада.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Рубин 0:1
    Гол: 0:1 Vada V. (60') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Итало, Егор Филипенко, Силвие Бегич, Фаниль Сунгатулин, Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев, Александр Юшин, Эрик Бикфалви, Schettine G. Рубин: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку, Cumic N., Vada V. Предупреждения: Игор Вуячич (77'), Тимур Аюпов (81'), Юрий Дюпин (90+7')

    «Урал» потерпел четвертое поражение кряду во всех турнирах. Команда Виктора Гончаренко с 19 августа не выигрывает в РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» с 16 очками занимает 12-е место в РПЛ. «Рубин» (19) идет на 9-й строчке в таблице РПЛ.

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