«Урал» — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор голов

Вратарь «Урала» Илья Помазун Фото: globallookpress.com
Единственный гол на 60-й минуте забил хавбек Валентин Вада.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Урал — Рубин 0:1
Гол: 0:1 Vada V. (60') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Итало, Егор Филипенко, Силвие Бегич, Фаниль Сунгатулин, Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев, Александр Юшин, Эрик Бикфалви, Schettine G. Рубин: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку, Cumic N., Vada V. Предупреждения: Игор Вуячич (77'), Тимур Аюпов (81'), Юрий Дюпин (90+7')
«Урал» потерпел четвертое поражение кряду во всех турнирах. Команда Виктора Гончаренко с 19 августа не выигрывает в РПЛ.
«Урал» с 16 очками занимает 12-е место в РПЛ. «Рубин» (19) идет на 9-й строчке в таблице РПЛ.