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    Ротенберг: Когда бьются все друг за друга, тогда получается красивая игра

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    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

    Борис Ротенберг
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    Борис Ротенберг

    «Когда есть команда, тогда есть игра и победы. Когда бьются все друг за друга, тогда получается красивая игра. Как только встают, проваливаются, пропускают голы. Надо реализовывать моменты. Сегодня было создано очень много моментов, если бы реализовали, должны были выигрывать. Сегодня бились. Ребятам я сказал, что-то, что они отыгрались, они доказали, что являются волевой командой. Проявили боевой дух, который нужен команде», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

    «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 14 встречах. «Сочи» же располагается на 16-м месте, имея в своём активе 10 очков после 11 игр.

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