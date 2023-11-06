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    Рахимов: В определенных моментах нам повезло

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    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Почему у меня и команды такая сдержанная радость? Мне сложно сказать. Эмоции присутствуют, просто их не выплёскиваешь. Это важная победа в тяжёлом матче. В определённых моментах нам повезло. Команде сейчас в раздевалке сказал, что они проявляют очень хорошую дисциплину и организацию, они бьются в каждом матче, самоотдача запредельная, но играть мы можем лучше.

    Какой был план на игру? Прекрасно понимали, что нас ждёт, и если сделать более эшелонированную оборону и она в центре поля будет достаточно активной, то будем ждать много длинных передач, фланговых атак и подач. Нам нужно было не проиграть единоборства, особенно на втором этаже. Во многих эпизодах команда действовала очень хорошо. В контратаке знали, что найдём свои шансы, контратаки как раз стали появляться после нашего гола. Более или менее организованная игра была.

    По первому тайму остался недоволен, быстро теряли мячи в переходной фазе, много было технического брака. В перерыве пришлось сделать акцент жёсткий замечаниями на этих моментах. Во втором тайме было получше. Просто иметь организацию без активного отбора и единоборств — ни к чему не приводит, поэтому эти замечания были сделаны. Хорошо, что команда их услышала.

    Почему я не торопился делать замены? Доволен футболистами на поле во втором тайме, первая замена была на 60‑й минуте. Нужно было освежить центр, Зотов вышел очень хорошо, а дальше игроки не выпадали», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    «Урал» с 16 очками занимает 12-е место в РПЛ. «Рубин» (19) идет на 9-й строчке в таблице РПЛ.

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