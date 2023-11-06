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    Гончаренко: Нам как-то надо это падение остановить

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Рубина» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «К сожалению, у нас накопилось большое количество матчей, когда мы чуть-чуть по многим компонентам лучше соперника, но проигрываем или играем вничью. Мы допускаем мелкие просчеты в защите, индивидуальные ошибки. Это приводит к тому, что мы проигрываем. Наверное, по тому количеству моментов, на гол мы могли наиграть.

    Нам как-то надо это падение остановить. Разные средства пробуем, но пока у нас не получается. К сожалению, пока так», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».

    «Урал» потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах. С 16 очками команда занимает 12-е место в РПЛ.

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