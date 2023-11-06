Дркушич: Иногда нужна шок-терапия

Защитникпрокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура РПЛ с(3:3).

«Камбэк — с 1:3 на 3:3. Мы каждый день на тренировках выкладываемся на 150%, чтобы выйти из этой ситуации. Эта игра показала характер и качество нашей игры. Последние три-четыре игры мы играем очень хорошо, сегодня создали много моментов, идём дальше.

Почему этот характер не включается с самого начала? Иногда нужна шок‑терапия, но мы в первом тайме не играли плохо, у нас были моменты. Игроки "Динамо" три раза пробили по нашим воротам, забили три гола. Надо с первых минут играть так, как во втором тайме», — приводит слова Дркушича «Матч ТВ».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 14 встречах. «Сочи» же располагается на 16-м месте, имея в своём активе 10 очков после 11 игр.