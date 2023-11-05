Хави: Ничьей для нас было мало

Главный тренер «Барселоны»подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0).

«Послевкусие потрясающее. Мы играли не лучшим образом, много мучились, но иногда футбол сложно объяснить. На прошлой неделе мы заслуживали победы над "Реалом", а сегодня, возможно, нет. Мы плохо начали игру, но набрали драгоценные три очка. Однако нам нужно прибавлять.

Мы создавали мало моментов, чувствовали себя неуютно, это очевидно. Ничьей для нас было мало. В последние 10 минут мы были лучше готовы физически», — приводит слова Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

После этого матча «Барселона» занимает третье место в таблице Примеры с 27-ю очками в активе. «Реал Сосьедад» — на шестой позиции (19 баллов).