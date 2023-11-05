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    Хави: Ничьей для нас было мало

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    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0).

    Хави
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    Хави

    «Послевкусие потрясающее. Мы играли не лучшим образом, много мучились, но иногда футбол сложно объяснить. На прошлой неделе мы заслуживали победы над "Реалом", а сегодня, возможно, нет. Мы плохо начали игру, но набрали драгоценные три очка. Однако нам нужно прибавлять.

    Мы создавали мало моментов, чувствовали себя неуютно, это очевидно. Ничьей для нас было мало. В последние 10 минут мы были лучше готовы физически», — приводит слова Хави Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этого матча «Барселона» занимает третье место в таблице Примеры с 27-ю очками в активе. «Реал Сосьедад» — на шестой позиции (19 баллов).

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