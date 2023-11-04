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    «Сельта» и «Севилья» поделили очки

    «Сельта» — «Севилья»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 12-го тура чемпионата Испании «Сельта» дома сыграла вничью с «Севильей» со счетом 1:1.

    Юссуф Эн-Несири
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    Юссуф Эн-Несири

    На гол Карла Старфельта гости ответили точным ударом Юссефа Эн-Несири, когда хозяева уже играли в меньшинстве из-за удаления Ренато Тапии.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Севилья 1:1
    Голы: 1:0 Карл Старфельт (22'), 1:1 Юссеф Эн-Несири (84') Сельта: Висенте Гуайта, Кевин Васкес (Карлес Перес, 59'), Карл Старфельт, Унай Нуньес, Мануэль Санчес, Оскар Мингуэза, Ренато Тапиа, Уго Сотело (Франсиско Пейнадо, 69'), Жонатан Бамба (Анастасиос Дувикас, 81'), Яго Аспас (Карлос Дотор, 69'), Йёрген Странн Ларсен (Франко Серви, 81') Севилья: Эрьян Нюланд, Луак Баде, Оливер Торрес (Сусо, 70'), Лукас Окампос, Иван Ракитич, Бубакари Сумаре, Джибриль Соу (Доди Лукебакио, 46'), Неманья Гудель, Хесус Навас, Мариано Диас (Юссеф Эн-Несири, 70'), Маркос Акунья (Адрия Хинер, 46') Предупреждения: Бубакари Сумаре (28'), Ренато Тапиа (45'), Иван Ракитич (45'), Ренато Тапиа (65'), Оливер Торрес (65'), Неманья Гудель (80'), Юссеф Эн-Несири (90'), Хесус Навас (90 + 7')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» находится на 14-й строчке.

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