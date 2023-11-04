«Салернитана» — «Наполи»: счет матча 0:2, обзор голов

одержал гостевую победу над(2:0) в матче 11-го тура итальянской Серии А.

Первый гол в этом матче «неаполитанцы» забили на 13-й минуте. Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори получил мяч не далеко от ворот соперника и сильно пробил в левый угол ворот.

Уже на 82-й минуте гости поставили точку в этом матче. Полузащитник команды Элиф Элмас ворвался в штрафную соперника, а потом пробил в нижний угол ворот. Без шансов для голкипера «Салернитаны».

Футбол. Италия. Серия А Салернитана — Наполи 0:2 Голы: 0:1 Джакомо Распадори (13'), 0:2 Элиф Элмас (82') Салернитана: Гильермо Очоа, Паскуале Маццокки (Эрик Ботхейм, 81'), Федерико Фасио (Флавьюс Данильюк, 69'), Лоренцо Пирола, Домагой Брадарич, Лассана Кулибали, Антонио Кандрева (Григорис Кастанос, 77'), Лум Чауна, Булайе Диа, Mateusz Legowski (Эмиль Бохинен, 69'), Chukwubuikem Ikwuemesi (T.Stewart, 69') Наполи: Алекс Мерет, Матиас Оливера, Лео Эстигор, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия (Элиф Элмас, 69'), Пётр Зелиньски (Йенс-Люс Каюсте, 87'), Станислав Лоботка, Андре Замбо Ангисса, Джакомо Распадори (Джованни Симеоне, 69'), Маттео Политано (Йеспер Линдстрём, 78') Предупреждения: Паскуале Маццокки (68'), Filippo Inzaghi (74'), Джованни Ди Лоренцо (88')

После этого матча «Наполи» занимает 4-е место в таблице Серии А с 21-м баллом в активе. «Салернитана» — на последней 20-й позиции (4 балла).