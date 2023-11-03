Спортивный директор «Оренбурга»: Мы способны пройти «Спартак» в Кубке России

Спортивный директор «Оренбурга»прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Андреев Фото: ural56.ru

«Оренбург» на этой стадии сыграет с московским «Спартаком». Первый матч пройдет в Оренбурге в период с 28 по 30 ноября, ответный — 12–14 марта.

«Мы довольны жребием в Кубке, "Спартак" не каждый год приезжает в Оренбург, а нашим болельщикам хочется посмотреть на классного соперника.

Мы способны пройти красно-белых.

На кого надеялись из других соперников? На топов — "Зенит" и "Локомотив". Всегда приятно играть с сильными командами», — приводит слова Андреева Sport24.