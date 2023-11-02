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    Тухель разочарован вылетом «Баварии» из кубка Германии

    Футбол Футбол Германии Кубок Германии Бавария
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о вылете из кубка Германии от «Саарбрюккен» (1:2), который выступает в третьей лиге.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Мы упустили игру во втором тайме. Нам пришлось проглотить очень горькую пилюлю. Этому есть 100 объяснений, а возможно, и ни одного. Это странно. Мы создали достаточно моментов и полумоментов. Это действительно горько.

    Мы больше не можем навёрстывать упущенное. Мы крайне разочарованы. Мы отчаянно хотели поехать в Берлин. Мы повели в счёте, но потом перестали играть хорошо. Во втором тайме нам не хватило удара и немного удачи, чтобы забить второй гол. Поздравляем наших соперников», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После девяти туров Бундеслиги «Бавария» занимает второе место с 23 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (25 очков).

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