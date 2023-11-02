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    Клопп назвал матч с «Борнмутом» лучшей кубковой игрой

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Борнмут
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о мачте с «Борнмутом» (2:1) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Это лучший, самый лучший кубковый матч. Всё дело в победе, всё дело в том, чтобы пройти до конца. Сегодня были хорошие моменты, я не должен говорить об обстоятельствах, потому что вы сами это видели.

    Это было действительно сложно для обеих команд. В первом тайме мы могли забить больше голов, но не сделали этого. Во втором тайме, очевидно, мы поняли, что было бы неплохо забить больше голов.

    Мы забили наш второй гол, замечательный гол, а затем мы очень упорно боролись. Обе команды хотели победить, но я видел и свою команду — как сильно мы этого хотели, и я действительно рад этому. Это был лучший матч Кубка при странных, непривычных обстоятельствах», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

    В 1/4 финала Кубка «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом».

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