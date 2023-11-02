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    «Волгарь» выбил прошлогоднего финалиста Кубка России

    «Акрон» — «Волгарь»: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

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    Астраханский «Волгарь» неожиданно обыграл тольяттинский «Акрон» в гостях со счетом 1:0 и вышел в следующий круг Пути регионов Кубка России.

    Автор победного мяча Дмитрий Лесников
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    Автор победного мяча Дмитрий Лесников

    Первый тайм не принес забитых голов, в дебюте чуть острее были гости, но затем инициатива перешла к хозяевам.

    Второй тайм продолжался в том же ключе. Игра плавно катилась к серии пенальти, но на 90+1 минуте «Волгарю» удалась отличная контратака, которая увенчалась точным ударом Дмитрия Лесникова.

    Футбол. Россия. Кубок
    Акрон — Волгарь 0:1
    Гол: 0:1 Дмитрий Лесников (90+1') Акрон: Дэвид Сангаре, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Владимир Азаров, Иван Чудин, Сергей Макаров, Артём Погосов, Андрес Понсе, Константин Савичев, Dimoski B., Galkin V. Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Егор Прошкин, Илья Зуев, Данил Клёнкин, Данил Полубояринов, Данила Смирнов, Кирилл Косарев, Тимур Жамалетдинов, Gilyazetdinov A., Shaikhtdinov D. Предупреждения: Dimoski B. (42'), (43'), Кирилл Косарев (50'), Денис Ткачук (90+6'), Константин Савичев (90+6')

    Таким образом, прошлогодний финалист турнира «Акрон» завершает выступление. А команда Сергея Павлова сразится в следующем раунде с одним из представителей РПЛ, который занял третье место в одной из групп.

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