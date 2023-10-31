Генсек РФС: Мажич лично прочитал клубам минимум шесть лекций

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о критике в адрес главы департамента судейства Милорада Мажича.

«Судьи могут общаться по-разному. Было ли правильно, когда судьи комментировали и объясняли свои решения, была ли правильной эта открытость, которую в свое время РФС избрал? Это дискуссионный вопрос.

В европейском футболе, в УЕФА вы не можете пожаловаться ни на что — футболист за апелляцию к судье сразу получает желтую карточку. Это установка. Так должно быть, об этом говорят на семинарах перед началом соревнований. Это вопрос подхода.

У Мажича есть коммуникация с клубами. Им лично было прочитано минимум шесть лекций клубам, которые делали такой запрос. Милорад — абсолютно не закрытый человек.

Что касается встречи, перед началом сезона мы ее назначали, но коллеги сами же попросили ее перенести.

У нас общение с коллегами из клубов есть. Есть позиция Мажича, возможно, она отличается от того, что хотели бы клубы. Но любая позиция корректируется. Клубы и РФС — часть единого целого», — приводит слова Митрофанова «Р-Спорт».