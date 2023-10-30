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    Все новости спорта

    «Аталанта» в гостях разгромила «Эмполи» в матче Серии А

    «Эмполи» — «Аталанта»: счет матча 0:3, обзор голов

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    «Аталанта» одержала гостевую победу над «Эмполи» (3:0) в матче 10-го тура итальянской Серии А.

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    Первый гол в этом матче гости забили уже на 5-й минуте встречи. Нападающий команды Джанлука Скамакка организовал шикарный гол. После передачи от партнера игрок отправил мяч в ворота ударом пяткой.

    На 23-й минуте «Аталанта» удвоила свое преимущество. Полузащитник команды Тён Копмейнерс сильно пробил по центру ворот, без шансов для голкипера соперника.

    На 51-й минуте все тот же Джанлука Скамакка сделал дубль и установил окончательный результат — 3:0.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Аталанта 0:3
    Голы: 0:1 Джанлука Скамакка (5'), 0:2 Теун Коопмейнерс (29'), 0:3 Джанлука Скамакка (51') Эмполи: Этрит Бериша, Тайронн Эбюэхи, Себастьян Валюкевич (Ардиан Исмайли, 63'), Себастьяно Луперто, Либерато Кэкачей, Рэзван Марин (Симоне Бастони, 82'), Альберто Грасси, Юссеф Мале (Якопо Фаццини, 74'), Николо Камбьяги (Эммануэль Гьяси, 63'), Маттео Канчелльери (Дэниел Мальдини, 75'), Франческо Капуто Аталанта: Эдерсон, Хуан Муссо, Маттео Руджери (Митчел Баккер, 86'), Ханс Хатебур, Зеад Колашинац, Джорджио Скальвини (Рафаэл Толой, 46'), Берат Джимсити, Теун Коопмейнерс (Марио Пашалич, 66'), Мартен де Рон, Джанлука Скамакка (Шарль Де Кетеларе, 65'), Адемола Лукман (Луис Мурьель, 76') Предупреждения: Юссеф Мале (33'), Либерато Кэкачей (35'), Эммануэль Гьяси (69'), Якопо Фаццини (85')

    После этого матча «Аталанта» занимает 4-е место в таблице Серии А с 19-ю очками в активе. «Эмполи» — на 18-й позиции (7 баллов).

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