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    Личка: 80 минут наша игра имела хорошие параметры

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итог матча против «Урала» (2:1).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Главная задача выполнена: мы победили. 80 минут наша игра имела хорошие параметры. Мы смогли забить с игры, а не со стандартов. Я очень рад, но очень плохо реагировали последние 10 минут, когда соперник играл забросами. Мы ждали, не прессинговали впереди. Это очень тяжело, ведь любой гол с рикошета может случиться. 80 минут от нас игра была через пас, от своих ворот. Последние минуты — психологическая война с самими собой. Счет 2:0, была боязнь упустить его. К сожалению, соперник забил, было бы лучше сохранить ворота сухими. Игорь 1–2 раза спас команду. Была очень важная победа», — цитирует Личку «Матч ТВ».

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