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    Гончаренко: Если бы смогли забить раньше, то смогли бы сравнять, а может быть, даже и победить

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Что мне понравилось в игре "Урала"? Понравилось, как провели последние 30 минут матча, на нашей стороне было большое преимущество. Наверное, если бы смогли забить раньше, то смогли бы сравнять, а может быть, даже и победить. У нас было гораздо лучше движение и мы создали больше опасных моментов.

    Есть ли объяснение пропущенным мячам? Вообще, когда залетает мяч после рикошета, это очень сложно комментировать», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

    «Динамо» набрало 21 очко и поднялось на четвертое место в таблице РПЛ. «‎Урал» (16) располагается на десятой строчке.

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