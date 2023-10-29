Гончаренко: Если бы смогли забить раньше, то смогли бы сравнять, а может быть, даже и победить

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ с(1:2).

«Что мне понравилось в игре "Урала"? Понравилось, как провели последние 30 минут матча, на нашей стороне было большое преимущество. Наверное, если бы смогли забить раньше, то смогли бы сравнять, а может быть, даже и победить. У нас было гораздо лучше движение и мы создали больше опасных моментов.

Есть ли объяснение пропущенным мячам? Вообще, когда залетает мяч после рикошета, это очень сложно комментировать», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 21 очко и поднялось на четвертое место в таблице РПЛ. «‎Урал» (16) располагается на десятой строчке.