Сергеев о победе над «Ахматом»: Не самый лучший матч, но хорошо, что переломили игру

Нападающийвысказался о волевой победе своей команды в матче 13-го тура РПЛ с(2:1).

«Забитый мяч? Была атака, Клаудиньо бил по воротам, я подставил ногу, мяч взлетел вверх, поставил корпус, переиграл вратаря. Тяжелый был матч, пропустили первыми.

Вижу ли закономерность в том, что "Зенит" тяжело входит в игру? Это футбол, бывает, что пропускаем первыми, бывает, что забиваем. Трудно ответить на этот вопрос.Они забили гол, сели низко в защиту. Но хорошо, что переломили игру.

Не самый лучший наш матч, хорошо, что победили, эта игра добавит нам эмоций, ошибки разберем завтра.

Была необычная реакция на гол? Умер один из тренеров, который дал мне дорогу в футбол. Соболезную и хочу сказать огромное спасибо ему», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют 31-го октября с «Крыльями Советов» в рамках Кубка России.

В нынешнем сезоне Сергеев провел 11 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.