«Альмерия» — «Лас-Пальмас»: счет матча 1:2, обзор голов

обыграл(2:1) в матче 11-го тура испанской Примеры.

Первый гол в этом матче забили гости на 23-й минуте. Нападающий Мунир Эль-Хаддади получил мяч уже в штрафной площади соперника, выиграл борьбу у защитников и вколотил мяч в правый угол ворот.

На 73-й минуте «Альмерия» все-таки сумела сравнять счет. Нападающий команды Ларджи Рамазани увидел свободный коридор, ворвался в штрафную и пробил по воротам. Мяч от левой штанги оказался в сетке.

Уже на 90+4-й минуте нападающий «Лас-Пальмаса» Сори Каба после передачи сходу пробил по воротам попал в нижний угол ворот, принеся победу своей команде.

Футбол. Испания. Примера Альмерия — Лас-Пальмас 1:2 Голы: 0:1 Мунир Эль-Хаддади (23'), 1:1 Ларджи Рамазани (73'), 1:2 Сори Каба (90 + 4') Альмерия: Фернандо Мартинес, Посо, Сесар Монтес, Чуми, Алекс Сентельес (Серхио Аррибас, 46'), Дион Лопи, Иддрису Баба (Убулан Мендес, 46'), Лукас Робертоне (Гонсало Мелеро, 81'), Лазаро Винисиус Маркес (Ларджи Рамазани, 63'), Адриан Эмбарба, Лео Баптистау (Marciano Sanca, 86') Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Серхи Кардона, Сауль Басилио Коко-Басси Оубинья, Алекс Суарес, Кирьян Родригес, Хавьер Муньос, Марк Кардона (Сори Каба, 60'), Мунир Эль-Хаддади (Alberto Moleiro, 60'), Maximo Perrone (Энзо Луаодис, 69'), Marvin Park (Хулиан Араухо, 82'), Mika Mármol Предупреждения: Иддрису Баба (18'), Лукас Робертоне (31'), Сесар Монтес (32'), Серхи Кардона (43')

После этого матча «Лас-Пальмас» занимает 10-е место в таблице Примеры с 14-ю очками в активе. «Альмерия» — на последней 20-й позиции (3 балла).