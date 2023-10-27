Лещук: Нет особых эмоций от того, что выхожу в старте

Вратарь московского «Динамо»сообщил, что теперь не испытывает волнения, когда выходит в основном составе в играх РПЛ.

После травмы основного голкипера Антона Шунина именно Лешук стал первым номером «бело-голубых».

«Игра в обороне стал более слаженной. Теперь нужно найти баланс между защитой и атакой. Потому что раньше много забивали, но и много пропускали. Сейчас играем "на ноль", но и результативность упала.

Сейчас нет особых эмоций от того, что выхожу в чемпионате. Все таки не первая игра в РПЛ. Большая ответственность, я понимаю. Для меня это, конечно, плюс», — сказал Лещук в эфире «Матч Премьер».

Календарь и таблица РПЛ

В этом чемпионате РПЛ Игорь Лещук сыграл два матча и оба на ноль. Обычно играет в кубковых матчах. Следующую игру «Динамо» проведет 29 октября на своем поле против «Урала».