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    «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 9-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом»

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    «Тоттенхэм»
    Сегодня в 22:00 «Тоттенхэм» в лондонском дерби на своем поле сыграет с «Фулхэмом». За ходом матча 9-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 8 матчах. В случае победы над «Фулхэмом» «шпоры» станут единоличными лидерами, обойдя «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль».

    Подопечные Постекоглу еще ни разу не проигрывали со старта чемпионата. На счету «Тоттенхэма» 6 побед и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 18:8.

    В крайнем туре лондонский клуб встречался на выезде с новичком чемпионата — «Лутоном». Исход встречи решил единственный гол Ван де Вена, забитый на 52-й минуте матча.

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    Ранее «Тоттенхэм» вырвал победу в домашней встрече с «Ливерпулем» (2:1), а также сыграл вничью в дерби с «Арсеналом» (2:2).

    «Фулхэм»

    «Дачники» набрали 11 очков в 8-ми матчах и на данный момент занимают 13 строчку в турнирной таблице. Если сегодня «Фулхэм» одержит победу над «Тоттенхэмом», то по набранным баллам догонит «Вест Хэм» и будет делить с «молотобойцами» 9-ю строчку.

    Коллектив Марку Силвы одержал 3 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 8:13.

    В 8-м туре АПЛ «Фулхэм» дома справился с «Шеффилд Юнайтед», взяв верх над соперником со счетом 3:1. В этом матче «дачники» отличились забитыми мячами впервые за три последних тура АПЛ. Ранее «Фулхэм» сыграл в нулевую ничью с «Кристал Пэлас» и уступил «Челси» (0:2).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» дважды обыграл своего соперника — 2:1 дома и 1:0 на выезде. Команды также пересеклись между собой в 3 раунде текущего розыгрыша Кубка английской лиги, где в серии пенальти дальше прошли «дачники».

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Тоттенхэма» 8 побед, один раз выиграл «Фулхэм» и однажды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» с коэффициентом 1.80.

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