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    Локателли: Это был особенный вечер для меня

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    Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в 9-м туре чемпионата Италии. 25-летний футболист забил победный гол.

    Мануэль Локателли
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    Мануэль Локателли

    «Жизнь поистине невероятна: в тот же день, что и семь лет назад, я забиваю гол на "Сан Сиро", который посвящаю своей семье.

    Это особенное место для меня, я здесь вырос, так что это действительно особенный вечер, потому что теперь я играю в команде, в которой хотел быть», — цитирует Локателли официальный сайт «Ювентуса».

    Календарь и таблица Серии А

    После этого матча «Милан» потерял лидерство в Серии А. Теперь он располагается на втором месте с 21 очком. «Ювентус» ниже на одну позицию с 20 баллами.

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