Локателли: Это был особенный вечер для меня

Мануэль Локателли Фото: globallookpress.com
«Жизнь поистине невероятна: в тот же день, что и семь лет назад, я забиваю гол на "Сан Сиро", который посвящаю своей семье.
Это особенное место для меня, я здесь вырос, так что это действительно особенный вечер, потому что теперь я играю в команде, в которой хотел быть», — цитирует Локателли официальный сайт «Ювентуса».
После этого матча «Милан» потерял лидерство в Серии А. Теперь он располагается на втором месте с 21 очком. «Ювентус» ниже на одну позицию с 20 баллами.