Локателли: Это был особенный вечер для меня

Полузащитник «Ювентуса»прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в 9-м туре чемпионата Италии. 25-летний футболист забил победный гол.

«Жизнь поистине невероятна: в тот же день, что и семь лет назад, я забиваю гол на "Сан Сиро", который посвящаю своей семье.

Это особенное место для меня, я здесь вырос, так что это действительно особенный вечер, потому что теперь я играю в команде, в которой хотел быть», — цитирует Локателли официальный сайт «Ювентуса».

Календарь и таблица Серии А

После этого матча «Милан» потерял лидерство в Серии А. Теперь он располагается на втором месте с 21 очком. «Ювентус» ниже на одну позицию с 20 баллами.