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    Аллегри отреагировал на победу над «Миланом»

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «"Ювентус" хорошо оборонялся, но футбол — это детали, и Кин хорошо справился. Оказавшись в большинстве, мы не очень хорошо начали второй тайм. На последних минутах нам не хватило терпения, и мы позволяли "Милану" контратаковать.

    Да, у нас было на одного игрока больше, но скорость Рафаэла Леау способна нейтрализовать это преимущество. Прошло много времени с тех пор, как мы обыгрывали "Милан", поэтому я могу лишь поблагодарить своих игроков», — приводит слова Аллегри DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    После этого матча «Милан» потерял лидерство в Серии А. Теперь он располагается на втором месте с 21 очком. «Ювентус» ниже на одну позицию с 20 баллами.

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