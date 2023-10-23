Аллегри отреагировал на победу над «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

«"Ювентус" хорошо оборонялся, но футбол — это детали, и Кин хорошо справился. Оказавшись в большинстве, мы не очень хорошо начали второй тайм. На последних минутах нам не хватило терпения, и мы позволяли "Милану" контратаковать.

Да, у нас было на одного игрока больше, но скорость Рафаэла Леау способна нейтрализовать это преимущество. Прошло много времени с тех пор, как мы обыгрывали "Милан", поэтому я могу лишь поблагодарить своих игроков», — приводит слова Аллегри DAZN.

Календарь и таблица Серии А

После этого матча «Милан» потерял лидерство в Серии А. Теперь он располагается на втором месте с 21 очком. «Ювентус» ниже на одну позицию с 20 баллами.