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    Винисиус высказался о расизме в матче с «Севильей»

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    Футболист «Реала» Винисиус Жуниор высказался об очередном расистском инциденте, который случился во время матча против «Севильи» (1:1).

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Благодарю "Севилью" за быструю реакцию и принятые меры в новом печальном для испанского футбола эпизоде

    К несчастью, у меня есть доступ к видео с другим расистским актом в субботнем матче, на сей раз это делал ребенок. Мне очень жаль, что его некому научить. Я много вкладываю в образование в Бразилии, чтобы воспитать граждан с отличным от подобного отношением.

    Личность сегодняшнего расиста известна, как и всех прошлых. Надеюсь, испанские власти примут меры и изменят законодательство раз и навсегда. Таким людям должна грозить уголовная ответственность.

    Это стало бы отличным первым шагом при подготовке к ЧМ-2030. Я готов помочь.

    Простите, что повторяюсь, но это уже 19-й эпизод — и все продолжается», — написал Винисиус на своей странице в социальной сети.

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