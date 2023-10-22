Винисиус высказался о расизме в матче с «Севильей»

Футболиствысказался об очередном расистском инциденте, который случился во время матча против(1:1).

«Благодарю "Севилью" за быструю реакцию и принятые меры в новом печальном для испанского футбола эпизоде

К несчастью, у меня есть доступ к видео с другим расистским актом в субботнем матче, на сей раз это делал ребенок. Мне очень жаль, что его некому научить. Я много вкладываю в образование в Бразилии, чтобы воспитать граждан с отличным от подобного отношением.

Личность сегодняшнего расиста известна, как и всех прошлых. Надеюсь, испанские власти примут меры и изменят законодательство раз и навсегда. Таким людям должна грозить уголовная ответственность.

Это стало бы отличным первым шагом при подготовке к ЧМ-2030. Я готов помочь.

Простите, что повторяюсь, но это уже 19-й эпизод — и все продолжается», — написал Винисиус на своей странице в социальной сети.