«Черноморец» — «Тюмень»: счет матча 0:1, обзор гола

с минимальным счетом обыграл(1:0) в матче 14-го тура российской Первой лиги.

Единственный гол в этом матче забил нападающий «Тюмени» Виталий Шитов на 70-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ Черноморец — Тюмень 0:1 Гол: 0:1 Владислав Шитов (71') Черноморец: Арсен Адамов, Олег Красильниченко, Артём Делькин, Даниил Фомин, Frolkin D., Budagyan Y., Khagur R., Kirilenko V., Klimov N., Kumburovic N., Panamarev N. Тюмень: Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Евгений Татаринов, Lyubakov E., Balakhontsev N., Baytukov R., Bem A., Druzhinin I., Porokhov I., Sinyak A. Предупреждение: Khagur R. (52')

После этого матча «Тюмень» занимает 3-е место в таблице Первой лиги (26 очков). «Черноморец» — на 14-й позиции (17 баллов).