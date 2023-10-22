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    «Тюмень» в гостях минимально обыграл «Черноморец» в матче Первой лиге

    «Черноморец» — «Тюмень»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Тюмень» с минимальным счетом обыграл «Черноморец» (1:0) в матче 14-го тура российской Первой лиги.

    «Тюмень»
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    «Тюмень»

    Единственный гол в этом матче забил нападающий «Тюмени» Виталий Шитов на 70-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Черноморец — Тюмень 0:1
    Гол: 0:1 Владислав Шитов (71') Черноморец: Арсен Адамов, Олег Красильниченко, Артём Делькин, Даниил Фомин, Frolkin D., Budagyan Y., Khagur R., Kirilenko V., Klimov N., Kumburovic N., Panamarev N. Тюмень: Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Евгений Татаринов, Lyubakov E., Balakhontsev N., Baytukov R., Bem A., Druzhinin I., Porokhov I., Sinyak A. Предупреждение: Khagur R. (52')

    После этого матча «Тюмень» занимает 3-е место в таблице Первой лиги (26 очков). «Черноморец» — на 14-й позиции (17 баллов).

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