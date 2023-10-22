Точилин: Долгожданная победа, очень важная во всех аспектах

Наставник «Сочи»оценил победу южан над екатеринбургским «Уралом» в матче 12‑го тура чемпионата России.

«Сочи», разгромив соперника со счетом 4:1, прервал шестиматчевую серию поражений в РПЛ.

«Для нас это долгожданная победа, очень важная во всех аспектах. Ребята заждались. Мы очень рады, но понимаем, что это только первая ступенька. Нам еще много таких ступенек нужно пройти, чтобы дойти до окончательного пути, который дает нам право претендовать на большее, чем мы имеем на текущий момент.

Старались действовать агрессивно, понимали, во что будет играть "Урал". У нас получилось. Главное, что мы забили и выиграли. Надеюсь, что этот импульс передастся на следующие матчи», — цитирует Точилина «Матч ТВ».