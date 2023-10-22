«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»: счет матча 0:1, обзор голов

«Райо Вальекано» Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 91-й минуте забил Бебе, который точно пробил с 11-метрового. Три минуты спустя гости остались вдесятером — вторую желтую карточку получил Оскар Валентин.
Футбол. Испания. Примера
Лас-Пальмас — Райо Вальекано 0:1
Гол: 0:1 Бебе (пенальти) (90 + 1') Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Алекс Суарес, Сауль Басилио Коко-Басси Оубинья, Серхи Кардона, Хавьер Муньос, Кирьян Родригес, Энзо Луаодис (Maximo Perrone, 62'), Пехиньо (Marvin Park, 62'), Мунир Эль-Хаддади (Alberto Moleiro, 74'), Марк Кардона (Сори Каба, 83'), Mika Mármol Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Альфонсо Эспино, Флорьян Лежён, Аридане Эрнандес, Иван Балью, Кике Перес (Jorge De Frutos Sebastian, 46'), Альваро Гарсия (Бебе, 89'), Оскар Валентин, Пате Сисс (Унаи Лопес, 66'), Рауль Де Томас (Серхио Камельо, 66'), Иси Паласон (Оскар Трехо, 77') Предупреждения: Сауль Коко (20'), Хавьер Муньос (77'), Серхио Камельо (79'), Оскар Валентин (86'), Алекс Суарес (90'), Оскар Валентин (90 + 4'), Maximo Perrone (90 + 5'), Francisco Rodriguez (90 + 6')
«Райо Вальекано» набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в Примере.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Лас-Пальмас» (11) идет на 12-й позиции в таблице Ла Лиги.