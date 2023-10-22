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    «Кельн» обыграл «Боруссию» М в матче Бундеслиги, у Кайнца — дубль

    «Кельн» — «Боруссия» М: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Кельн» одержал победу над «Боруссией» М (3:1) в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Кельн»
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    «Кельн»

    Дублем в этом матче отметился нападающий «Кельна» Флориан Кайнц, забив оба гола с пенальти на 9-й и 76-й минутах встречи. Еще один гол забил форвард команды Джан-Лука Вальдшмидт.

    Единственный гол «Боруссии» забил защитник Нико Эльведи на 63-й минуте встречи.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Кёльн — Боруссия М 3:1
    Голы: 1:0 Флориан Кайнц (пенальти) (9'), 1:1 Нико Эльведи (63'), 2:1 Флориан Кайнц (пенальти) (76'), 3:1 Джан-Лука Вальдшмидт (90 + 1') Кёльн: Марвин Швебе, Тимо Хюберс (Лука Килиан, 79'), Юлиан Хабот, Леарт Пакярада, Эрик Мартель, Деян Любичич, Линтон Майна (Фарид Алиду, 73'), Флориан Кайнц (Денис Хусейнбашич, 89'), Джан-Лука Вальдшмидт, Дейви Зельке (Штеффен Тиггес, 89'), Rasmus Carstensen Боруссия М: Мориц Николас, Лука Нец (Джозеф Скалли, 46'), Максимилиан Вебер, Марвин Фридрих, Нико Эльведи, Куадио Коне, Юлиан Вайгль, Флориан Нойхаус (Рокко Райтц, 46'), Алассан Плеа (Nathan NGoumou Minpole, 79'), Томаш Чванчара (Теозон-Жордан Сибачо, 79'), Франк Онора (Робин Хак, 79') Предупреждения: Мориц Николас (74'), Джозеф Скалли (90 + 5') Удаление: Куадио Коне (72')

    После этого матча «Кельн» занимает 16-е место (4 очка). «Боруссия» М — на 12-й позиции (6 баллов).

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