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    «Барселона» — «Атлетик». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Атлетиком»

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    «Барселона»
    Действующий чемпион Испании «Барселона» сыграет дома против «Атлетика» в рамках 10-го тура Ла Лиги. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    Каталонский клуб идет на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав 21 очко в 9-ти матчах. «Барселона» остается единственной командой в чемпионате, которая не проиграла ни одной встречи на старте — 6 побед и 3 ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей «сине-гранатовых» — 21:10.

    На данный момент «Барселона» отстает от лидирующего мадридского «Реала» на 4 очка и в случае победы сегодня сократит отставание перед предстоящим «Эль-Класико» до одного балла.

    В прошлом туре каталонцы сыграли в ничью на выезде с «Гранадой» (2:2). Матч складывался непросто для «Барселоны», которая пропустила уже на первой минуте, а к первому получасу игры горела со счетом 0:2. Тем не менее, действующие чемпионы страны смогли избежать поражения, благодаря голам Ямала и Роберта на 45-й и 85-й минутах соответственно.

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    До матча с «Гранадой» каталонский клуб добыл 6 очков в матчах с «Сельтой» (3:2) и «Севильей» (1:0), сыграл вничью с «Мальоркой» (2:2), а также минимально обыграл на выезде «Порту» во 2-м туре Лиги Чемпионов.

    «Атлетик»

    Клуб из Бильбао занимает текущую шестую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков в 9-ти матчах. «Атлетик» по ходу сезона 5 раз одержал победу, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 16:9.

    В предыдущем туре «Атлетик» выиграл впервые за три матча, причем сделал это крупно, отправив три безответных мяча в домашнем матче против «Альмерии» (3:0). Голами в составе басков отличились Гурусета, Дани Гарсия и Сансет.

    До этого «красно-белые» разгромно уступили на выезде «Реалу Сосьедад» (0:3), сыграли вничью с «Хетафе» (2:2) и всухую обыграли «Алавес» (2:0) и «Кадис» (3:0).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Ла Лиги «Барселона» оба раза обыграла своего соперника — 4:0 дома и 1:0 на выезде. Всего в 10-ти последних матчах на счету каталонской команды 7 побед, «Атлетик» выиграл 2 встречи и еще один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик» с коэффициентом 1.70.

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