«Ньюкасл» всухую разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Обзор матчей 9-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Ньюкасл» разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:0.

Голы на свой счет записали Джейкоб Мёрфи на 4-й минуте, Энтони Гордон на 44-й, Шон Лонгстафф на 45+2-й и Каллум Уилсон на 66-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Кристал Пэлас 4:0 Голы: 1:0 Джейкоб Мёрфи (4'), 2:0 Энтони Гордон (44'), 3:0 Шон Лонгстафф (45 + 2'), 4:0 Каллум Уилсон (66') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Валентино Ливраменто, 69'), Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс (Сандро Тонали, 69'), Джейкоб Мёрфи, Жоэлинтон (Эллиот Андерсон, 80'), Каллум Уилсон (Александер Исак, 70'), Энтони Гордон (Мигель Альмирон, 70') Кристал Пэлас: Сэм Джонстон, Шейк Омар Траоре, Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Уилл Хьюз (Matheus Franca, 70'), Хефферсон Лерма (Дэвид Озо, 87'), Одсонн Эдуард, Жан-Филипп Матета (Джесуран Рак-Сакьи, 61'), Джордан Айю Предупреждения: Жан-Филипп Матета (29'), Шон Лонгстафф (39'), Киран Триппьер (45 + 5'), Одсонн Эдуард (45 + 5'), Тайрик Митчелл (60')

После этого матча «Ньюкасл» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 11-й позиции (12).

Все прогнозы на АПЛ

В параллельном матче «Вулверхэмптон» в гостях обыграл «Борнмут» (2:1).

В составе «волков» голы забили Матеус Кунья и Саша Калайджич. Единственный гол «Борнмута» забил Доминик Соланке.

«Вулверхэмптон» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 11-ю очками в активе. «Борнмут» — на 19-й позиции (3).