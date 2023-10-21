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    Личка: Сзади играем «на ноль», но и впереди играем «на ноль». Это плохо

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:0).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Как игра с "Факелом", так и эта — без забитого мяча. В первом тайме наша полузащита была пассивна. Хотел бы больше прессинга от Гагнидзе и Бителло. Для меня в первом тайме "Локо" был лучше. Пиняев забирал мяч и выходил один на один. У Смолова был хороший момент, но не ударил.

    Во втором тайме было получше. К сожалению, сзади играем "на ноль". Но и впереди играем "на ноль". Это плохо», — цитирует Личку «Чемпионат».

    «Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице.

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