Личка: Сзади играем «на ноль», но и впереди играем «на ноль». Это плохо

Главный тренер московскогопрокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура РПЛ с московским(0:0).

«Как игра с "Факелом", так и эта — без забитого мяча. В первом тайме наша полузащита была пассивна. Хотел бы больше прессинга от Гагнидзе и Бителло. Для меня в первом тайме "Локо" был лучше. Пиняев забирал мяч и выходил один на один. У Смолова был хороший момент, но не ударил.

Во втором тайме было получше. К сожалению, сзади играем "на ноль". Но и впереди играем "на ноль". Это плохо», — цитирует Личку «Чемпионат».

«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице.